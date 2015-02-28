Полиция проверила машины по делу об убийстве Бориса Немцова

Фото: ТАСС

Столичная полиция проверила несколько автомобилей белого цвета в рамках расследования дела об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает МИА "Россия сегодня". По информации следствия, Немцова застрелили злоумышленники, подъехавшие к месту преступления на белом Ford.

Причастность автомобилей к совершению преступления не подтвердилась. Ранее M24.ru сообщало, что в объективы видеокамер попала машина, на которой приехали убийцы, и даже ее номер. Однако в ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит таксомоторной компании, причем в момент преступления в транспортном средстве находился только водитель.

Два других автомобиля белого цвета, попавшие в объективы камер, также не перевозили злоумышленников. Правоохранители продолжают розыск машины, на которой скрылись убийцы.

Умер Борис Немцов

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили Бориса Немцова. По данным правоохранительных органов, политик шел по Москворецкому мосту с девушкой, когда злоумышленники выскочили из машины, выстрелили несколько раз и скрылись.

Отметим, что в момент убийства Немцова камеры видеонаблюдения зафиксировали на мосту три белых Ford – два Focus и один Mondeo.

В городе введен план "Перехват", на месте случившегося присутствовали глава МВД Владимир Колокольцев и начальник столичной полиции Анатолий Якунин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По данным СК, убийцы выпустили не меньше семи пуль, одна из версий преступления – заказное убийство.

Следственные действия на месте убийства Бориса Немцова завершены

Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования убийства Немцова под личным контролем.

Бoриc Heмцов – первый губернатор Нижегородской области, работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики и первого заместителя председателя правительства. Также входил в Совет безопасности Российской Федерации.

Также создал движение "Россия молодая", которое затем выступило одним из основателей коалиции "Правое дело" и партии "Союз правых сил". Борис Немцов несколько раз избирался в российский парламент, являлся членом Совета Федерации по должности губернатора. Также был депутатом Госдумы, где занимал должности зампреда и руководителя фракции СПС.