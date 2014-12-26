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Происшествия

26 декабря 2014, 10:30

Задержаны подозреваемые в похищении москвича и его сына

криминал задержания похищение людей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в похищении москвича и его сына. Злоумышленники требовали от похищенных переписать квартиру на одного из участников банды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 4 декабря двое неизвестных под видом работников ЖЭК проникли в квартиру потерпевшего, избили его и увезли в съемный дом в Тульской области. На следующий день они похитили его сына.

Спустя два дня в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что не может выйти на связь со своими родственниками.

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20 декабря оба заложника были освобождены, а похитители задержали. Ими оказались два гражданина Азербайджана. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".

Напомним, что несколько дней назад гражданин Узбекистана взял в заложники 9-летнюю девочку в подмосковном Нахабине. Злоумышленника быстро обезвредили сотрудники полиции, заложница была освобождена.

9 декабря в Подмосковье полицейские задержали троих подозреваемых в похищении гражданина Китайской Народной Республики. Ими оказались двое жителей Московской области 22 и 40 лет, а также 25-летний гражданин Китая. 45-летнего предпринимателя похитили с одного из московских рынков. За его освобождение преступники требовали 200 тысяч долларов США, угрожая физической расправой.

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