Полицейский патруль задержал наркодилера с килограммом героина

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Экипаж автомобильного патруля задержал на юге столицы предполагаемого наркодилера, у которого при себе было 10 граммов героина, передает пресс-служба московской полиции.

Поймать подозреваемого удалось в ночь на 23 января на Ясеневской улице. Позже у него дома правоохранители нашли сверток, в котором было 1,2 килограмма героина.

На мужчину завели дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств", ему может грозить до 10 лет колонии.

Ранее M24.ru сообщало о том, что оперативники подмосковного управления ФСКН задержали работника полиции за хранение 20 килограммов героина.

В ходе обыска в служебной квартире подозреваемого нашли 18 килограммов наркотика, причем его большая часть была еще в упаковках производителя из Афганистана. Героин был в разных консистенциях – перемолотый, смешанный с наполнителями и находящийся на сушке.