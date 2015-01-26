Полиция закрыла крупное производство пиратских программ и фильмов

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Сотрудники управления "К" МВД закрыли производство пиратских копий фильмов и программ и задержали 20 участников незаконного бизнеса, передает пресс-служба полиции.

Ранее оперативникам стало известно о том, что в Москве действует группа хакеров, которая с помощью вирусов отключает встроенные механизмы защиты мультимедийной продукции и готовит мастер-копии для промышленного тиражирования.

Продукцию, полученную в результате взлома, киберпреступники отправляли на сервер в Казань, где находилось производство. Там же был склад и точки продажи товара.

На территории столичного региона и Татарстана прошел ряд обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, электронные носители, содержащие копии программ, фильмов и музыки, мобильные телефоны, переписка участников незаконного бизнеса и большое количество готовой продукции.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение авторских и смежных прав" и "Создание, использование и распространение вредоносных программ".

В настоящее время задержанные дают признательные показания, устанавливаются другие участники преступной группы.