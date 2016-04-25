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25 апреля 2016, 05:44

Происшествия

"Резиновую квартиру" с 12 мигрантами обнаружили на востоке столицы

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Столичные правоохранители обнаружили "резиновую квартиру" на востоке города. Москвичка незаконно прописала в своем жилище 12 мигрантов, уроженцев Ценральной Азии, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

48-летняя безработная москвичка регистрировала в своей квартире мигрантов за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан".

Ранее были широко распространены случаи, когда горожане прописывали в своих квартирах десятки и даже сотни мигрантов. "Рекордсменом" стал житель Подмосковья, который смог незаконно зарегистрировать в столице 56 тысяч нелегалов.

Рекорд потянул на два года колонии. Нарушитель закона привлек внимание правоохранителей, когда выяснилось, что в арендованной им квартире, на площади около 15 квадратных метров зарегистрированы тысячи людей.

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