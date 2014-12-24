Двух иностранцев в центре города ограбили на 10 млн рублей

Фото: M24.ru

Четверо неизвестных ограбили двоих прохожих в центре Москвы на 10 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Нападение произошло вечером 23 декабря около дома №5 по улице Госпитальный Вал. По данным полиции, злоумышленники угрожали потерпевшим предметами, похожими на пистолеты.

По некоторым данным, ограбленными оказались двое иностранцев.

Добавим, что неделю назад двое неизвестных ограбили частных охранников, перевозивших деньги клиента, на 20 миллионов рублей.