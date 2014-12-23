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Происшествия

23 декабря 2014, 21:36

Задержаны участники банды, грабившей клиентов банков

криминал задержания нападения банды

Фото: Ростислав Кошелев

В Москве задержали двоих участников банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на клиентов банков, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

По версии следствия, задержанные сначала следили за клиентами банков, а затем преследовали потенциальную жертву на автомобиле и совершали нападение. В некоторых случаях они провоцировали ДТП, чтобы остановить машины потерпевших.

В настоящее время полиция установила причастность задержанных к нападению 15 ноября. В тот день около 4 утра на улице Суворова неизвестные на автомобиле намеренно столкнулись с машиной жителя Москвы. После чего, разбив переднее стекло иномарки и угрожая водителю пистолетом, похитили из салона деньги.

При этом, по информации оперативников, злоумышленники заранее тщательно подготовились к ограблению и рассчитывали отобрать у потерпевшего гораздо более значительную сумму. В итоге полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".

22 декабря сотрудники МУРа на площади столичного вокзала задержали одного из членов банды - 33-летнего москвича. Позднее в Подмосковье полицейские поймали второго участника нападения, 31-летнего уроженца одной из стран СНГ.

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В полиции считают, что задержанные могут быть причастны к совершению еще нескольких аналогичных преступлений на территории Москвы.

Напомним, в конце ноября полицейские задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на офисы коммерческих фирм и квартиры. По данным оперативников, предполагаемые злоумышленники также причастны к убийству.

По версии следствия, с 2012 года злоумышленники совершили на территории Подмосковья не менее четырех разбойных нападений на офисы коммерческих организаций и квартиры. Убийство гражданина Азербайджана, к которому они также могут быть причастны, было совершено летом прошлого года в Жуковском районе Калужской области.

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