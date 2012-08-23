За ограбление в Москве задержана уборщица

ИТАР-ТАСС

Столичная полиция задержала уборщицу студии маникюра, совершившую разбойное нападение на своего работодателя. Добычей налетчицы стали 52 тысячи рублей. По словам задержанной, на преступление она пошла из-за острой нужды в деньгах.

Ограбление студии маникюра, расположенной на 1-й Брестской улице, произошло утром 21 августа. Как сообщила правоохранительным органам владелица студии, в помещение ворвался неизвестный в маске и, угрожая ножом, похитил всю находившуюся в кассе наличность. Добычей злоумышленника стали 52 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления была задержана уроженка Киргизии, работавшая уборщицей в этой же студии, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Женщина призналась полицейским, что пошла на преступление из-за острой нужды в деньгах. По ее словам, она попросила нужную сумму в долг у работодателя, однако получила отказ. После этого женщина решилась на разбой.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".