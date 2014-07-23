Наркополицейские задержали курьера с 11 килограммами героина

Фото: ИТАР-ТАСС

Наркополицейские задержали мужчину, который пытался ввезти в столицу почти 11 килограммов героина. Наркотики были спрятаны в бензобаке автомобиля, сообщает "Интерфакс".

Наркотики из Новокузнецка в Москву перевозил гражданин Таджикистана. Героин был расфасован в бутылки.

Полицейские задержали подозреваемого в рамках разработки дела о сети поставок героина из Новокузнецка в Москву. По информации правоохранителей, одна из преступных группировок отправляла курьеров с героином. Наркотик прятали в различных деталях автомобилей.

Когда оперативники после задержания наркокурьера заправили автомобиль 10 литрами бензина, приборы показали, что в бензобаке находятся посторонние предметы. В ходе осмотра бака оттуда достали бутылки с героином, связанные леской. Таким образом, была пресечена поставка крупной партии наркотиков в столицу.

Возбуждено уголовное дело, наркокурьер содержится под стражей.

Отметим, что 18 июля столичные наркополицейские задержали гражданина Узбекистана, который также пытался ввезти в Москву из Новокузнецка крупную партию наркотиков. 10 килограммов героина были спрятаны под днищем автомобиля.