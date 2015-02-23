На юго-востоке столицы полицейские задержали подозреваемых в разбое

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Полицейские на юго-востоке города поймали подозреваемых в разбойном нападении, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД.

Вечером 22 февраля в полицию обратился 32-летний мужчина, который заявил, что около 20.30 в подъезде дома по улице Перерва на него напали двое неизвестных.

Угрожая ножом, они забрали у него 6 тысяч рублей, телефон и скрылись. Материальный ущерб составил около 8 тысяч рублей.

По "горячим следам" двое 34-летних подозреваемых были задержаны спустя несколько минут после обращения потерпевшего.