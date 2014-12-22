Ювелирный магазин на севере Москвы ограбили на 10 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин сети "Алмаз холдинг", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в магазине на улице Нижняя Масловка, дом 8 в 16.40. Нападавших было двое, они похитили ювелирные изделия, разбив витрину.

В настоящее время полицейские пытаются установить личности преступников.

Отметим, что в декабре в столичном регионе ограбили уже два ювелирных магазина. Так, 14 декабря в 10.35 трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин по адресу: Рязанский проспект, дом 77. Злоумышленники, угрожая кассиру пистолетом, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.

В тот же день было совершено нападение на ювелирный магазин в подмосковной Балашихе. Преступники с замотанными шарфами лицами ворвались в один из ювелирных салонов, выстрелили в пол, а затем разбили витрину и похитили ценности.

В ноябре в Москве ограбили два ювелирных салона. 8 ноября из магазина грабители похитили украшения на 10 миллионов рублей. Нападение произошло по адресу: ул. Ташкентская, д.18. Прибывшая на место полиция установила, что пятеро неизвестных, двое в медицинских масках, разбили стеклянную дверь и вошли в магазин. Охранник выстрелил в них из газового пистолета. После этого злоумышленники избили мужчину и ранили его в руку, предположительно, из травматического оружия.

А 9 ноября неизвестные в масках ограбили магазин по адресу: Можайское шоссе, д. 31, к.1. Грабители, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.