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Происшествия

22 декабря 2014, 01:15

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подростка, убившего отчима

криминал задержания убийство следователи мо

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, 19 декабря в правоохранительные органы города Ногинска поступило сообщение о смерти 42-летнего местного жителя в результате ножевого ранения.

Предварительно установлено, что около часа ночи в одной из коммунальных квартир, между 13-летним подростком и его отчимом возникла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил подростка ладонью по щеке, а малолетний взял со стола кухонный нож и нанес им удар в область груди мужчины. Затем подросток вызвал "скорую помощь".

Потерпевший был госпитализирован в больницу, где в ходе реанимационных мероприятий скончался.

Кроме того установлено, что подросток состоял в полиции на учете в отделе по делам несовершеннолетних за бесконтрольность и употребление спиртных напитков.

Согласно действующему уголовному закону, малолетний не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку не достиг 14 лет – то есть возраста, с наступлением которого возникает уголовная ответственность за совершение преступлений.

Тем не менее, сотрудниками правоохранительных органов уже принимаются меры профилактического и воспитательного воздействия в отношении указанного подростка, чтобы он вновь не преступил черту закона.

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