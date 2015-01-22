Задержан продавец экстази в виде розовых поросят

В Центральном Чертанове полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Наркополицейские задержали на юге Москвы приезжего из Калининграда, который имел при себе более двух тысяч таблеток экстази розового цвета в виде поросят и другие наркотики. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления ФСКН

Мужчина был задержан у очередного клиента на Кировоградской улице. При досмотре задержанного в подлокотнике заднего ряда сидений полицейские обнаружили и изъяли 3 килограмма гашиша, 1 килограмм марихуаны и свыше 2 тысяч таблеток экстази.

Кроме того, сотрудники ФСКН нашли 300 тысяч рублей, которые, по предварительной информации, были получены у предыдущего клиента.

Предполагается, что наркотики для последующей реализации в Москве поступали из Европы. По ценам черного рынка стоимость изъятой партии наркотиков могла составить более одного миллиона рублей, отметили в пресс-службе УФСКН.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Отметим, в ноябре прошлого года оперативники ФСКН задержали троих наркоторговцев, сбывавших "брендированные" MDMA (подвид "экстази") в виде таблеток. Наркотик продавался с маркировкой Hello Kitty, Superman, "тюльпан" и "гранат". Распространялись таблетки в клубах, среди знакомых и студентов.