В столичном метро задержали пассажирку с крупной партией героина

Фото: предоставлено пресс-службой УВД на ММ ГУ МВД России по Москве

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 39-летнюю пассажирку с 200 граммами героина, сообщил m24.ru глава пресс-службы подразделения Алексей Мышляев.

Женщину остановили в вестибюле станции метро "Петровско-Разумовская". В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли у нее пакет с гранулированным веществом бежевого цвета, которое, как показало исследование, и было героином.

Подозреваемая, ранее судимая, задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.