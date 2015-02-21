Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Неизвестный ограбил салон сотовой связи на юге столицы. Вооруженный пистолетом преступник проник в помещение магазина и забрал деньги из кассы, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено около 9.50 в салоне "Евросеть" на улице Вавилова. Неизвестный мужчина зашел в салон, выхватил пистолет и начал угрожать сотрудникам торговой точки.

После этого налетчик похитил деньги из кассы и скрылся. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сумма похищенных денег устанавливается.

Аналогичное преступление было совершено 12 февраля на севере столицы. Неизвестный, ранив из пистолета продавца салона сотовой связи, ограбил магазин.

Преступник забрал из кассы 740 тысяч рублей и скрылся. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".