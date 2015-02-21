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Происшествия

21 февраля, 09:55

В Подмосковье задержаны подозреваемые в хранении 5 кг марихуаны

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Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Подмосковные наркополицейские задержали членов преступной группировки, подозреваемых в хранении почти пяти килограммов марихуаны. В банду входили уроженцы Средней Азии и Украины, сообщает пресс-служба ФСКН по Московской области.

В ходе оперативных мероприятий сначала были задержаны несколько продавцов наркотиков, которые "отоваривались" у членов преступной группировки. Злоумышленники продавали наркотики в Королеве, Железнодорожном и других городах Подмосковья.

Затем правоохранители вышли на след контрабандистов марихуаны. Наркотики привозили в Россию с Украины, хранили марихуану в схроне на территории Московской области.

В ходе спецоперации четверо наркодельцов были задержаны с поличным. При обыске их автомобиля было найдено около 5 килограммов марихуаны, а также травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Все задержанные содержатся под стражей.

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Напомним, 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки обнаружили у пассажира машины на юге столицы более 350 граммов марихуаны.

А в конце января полицейские в ходе проверки обнаружили у водителя три килограмма марихуаны. Инцидент произошел на 111-м километре трассы М4 "Дон".

Оперативники остановили автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого сидел житель столицы. При досмотре в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты два пакета с веществом травянистого происхождения, общей массой около 3 килограммов. Химические исследования показали, что в пакетах была марихуана.

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