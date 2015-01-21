На Рублевке задержали подозреваемого в хищении 13,5 млн рублей экс-банкира

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Столичные оперативники задержали бывшего председателя совета директоров одного из столичных банков по подозрению в хищении 13,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, 37-летний москвич через подставных лиц и под предлогом финансирования филиалов банка провел фиктивную передачу денег сообщникам. В действительности он распорядился всей суммой по своему усмотрению.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", фигуранта отправили под стражу. Теперь ему может грозить до 10 лет колонии.