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Происшествия

21 января 2015, 20:17

У сержанта полиции угнали служебный автомобиль на юге Москвы

криминал полицейские угоны автомобилей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестные угнали служебный автомобиль у сотрудника полиции на юге Москвы. Ведется розыск подозреваемых и самой машины, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Lada Priora была припаркована у ресторана McDonald's на Варшавском шоссе у дома 143. Выяснилось, что сержант полиции с разрешения начальства ездил на автомобильную заправку, после чего решил заехать в аптеку. Однако когда он вышел из помещения, то обнаружил пропажу машины.

В городе объявлен план "Перехват", проводится служебная проверка.

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Схожий инцидент произошел в столице в феврале прошлого года. Полицейские задержали мужчину, у которого при себе был пакет с белым порошком и повезли его в отдел полиции. По дороге он пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать ему "скорую помощь".

Когда полицейские вышли из машины, злоумышленник сломал дверную ручку, завел автомобиль и скрылся. Один из правоохранителей попытался его остановить и вцепился в дверь, но угонщик протащил его около 300 метров и скрылся.

Спустя сутки подозреваемый был задержан участковым по району Люблино.

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