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Происшествия

21 января 2015, 19:25

В центре Москвы у девушки изъяли более одного килограмма "спайсов"

криминал курительные смеси спайсы ГУ МВД

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В центре столицы полицейские изъяли у 20-летней девушки один килограмм "спайсов", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Подозреваемую в хранении наркотиков задержали возле одного из домов на Таганской площади. Во время обыска в ее квартире на 1-м Балтийском переулке оперативники нашли еще 100 граммов курительных смесей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Было установлено, что данное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта. Девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, Госдума рассмотрела и приняла во втором чтении законопроект о "спайсах". Согласно законопроекту, к "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками.

Кроме того, в Москве собираются открыть инновационную лабораторию, в которой будут определять новые виды наркотиков. Сейчас она работает в тестовом режиме.

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