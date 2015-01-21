В кафе на северо-западе Москвы задержали фальшивомонетчика

Фото: ТАСС/Даниил Колодин
Полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Злоумышленник пытался продать 45 поддельных купюр сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Подозреваемый попал в поле зрения оперативников, которые предложили ему продать фальшивые деньги. Встречу назначили в кафе на 9-й Парковой улице.
Злоумышленник продал стражам порядка 45 поддельных пятитысячных купюр за 110 тысяч рублей и собрался было уходить, но был задержан.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег". Подозреваемый заключен под стражу.
Отметим, что 14 января столичные полицейские задержали в Зеленограде двоих участников банды, занимающейся подделкой банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. По данным оперативников, члены ОПГ успели сбыть подделок на миллион рублей.
Подделки, изготовленные в одной из республик Северного Кавказа, были высокого качества – "на глаз" отличить их от оригинала невозможно.
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