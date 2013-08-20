Двое в масках ограбили салон сотовой связи на юго-западе Москвы

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Двое неизвестных в масках ограбили салон сотовой связи в ЮЗАО на 500 тысяч рублей, сообщил представитель пресс-службы московской полиции.

По его словам, накануне поздно вечером поступило сообщение о разбойном нападении на Большой Юшуньской улице.

В салон сотовой связи вошли двое неизвестных в медицинских масках и, угрожая продавцу и посетителю предметами, похожими на пистолет и нож, потребовали открыть сейф, откуда забрали 200 тысяч рублей, после чего закрыли их в подсобном помещении, забрали сотовые телефоны и скрылись.

Материальный ущерб салона составил более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.