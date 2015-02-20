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Происшествия

20 февраля, 07:37

На западе столицы задержан угонщик "КамАЗа" стоимостью более 1,5 млн рублей

криминал задержания угоны КамАЗы

Фото: ТАСС

Столичные полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа стоимостью более 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главка столичной полиции, от представителя транспортной компании поступило сообщение об угоне грузовика, принадлежащего организации, расположенной на Рябиновой улице.

Заявитель рассказал, что когда он утром пришел на работу, обнаружил пропажу автомобиля марки "КамАЗ", стоимостью более 1,5 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Каширском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный уроженец одного из государств в Закавказье.

Как установили сотрудники полиции, при совершении кражи мужчина воспользовался незапертыми воротами автобазы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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