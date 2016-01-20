Работник автосервиса продал на запчасти машину клиента

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Столичная полиция задержала работника автосервиса, который продал на запчасти машину клиента. Ущерб от действий злоумышленника составил 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В правоохранительные органы обратился москвич, который рассказал, что 3 декабря прошлого года передал свой Chevrolet Lacetti сотруднику автомастерской, расположенной в 1-м Иртышском проезде. Однако когда мужчина приехал забирать машину из сервиса, ее там не оказалось, а мастер заявил, что автомобиль пропал.

Правоохранители быстро выяснили, что машина никуда не пропадала. Работник автосервиса попросту продал ее своему приятелю, а тот уже успел разобрать транспортное средство на запчасти. Мастер был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в апреле прошлого года оперативники задержали сотрудника автомойки, угнавшего машину.

Мужчина сел в Mercedes и направился в сторону центра города. Как выяснилось позже, он просто хотел покататься

На улице Свободы, не справившись с управлением, подозреваемый врезался в грузовик. Желая избежать наказания, злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но, проехав несколько метров, был задержан сотрудниками полиции.