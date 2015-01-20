Египтянина и его охранника задержали в Москве за продажу "спайсов"

В Москве задержали торговавшего "спайсами" египтянина

Сотрудники столичного УФСКН задержали гражданина Египта и его охранника, уроженца Дагестана, за торговлю "спайсами", сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

По данным оперативников, иностранец расфасовывал курительные смеси, подбирал клиентов и продавал "спайсы". Его сообщник выполнял роль охранника и водителя, помогал расфасовывать наркотик и предоставлял свою машину для хранения товара.

Добавим, что за свои услуги охранник получал "спайсы" для личного потребления. В момент задержания оба фигуранта находились в состоянии наркотического опьянения.

Как удалось выяснить сотрудникам ФСКН, гражданин Египта работал в сфере туризма и хорошо владеет русским языком. Когда его деятельность перестала приносить доход, он уехал в Россию и начал продавать "спайсы".

В отношении обоих торговцев заведено уголовное дело, их отправили под стражу.