На юге столицы полицейские задержали подозреваемого в сбыте 70 граммов героина

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На юге столицы полицейские изъяли у мужчины более 70 граммов героина, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Сотрудниками автопатруля по району Нагатинский Затон на Судостроительной улице был остановлен автомобиль.

В ходе личного досмотра у водителя машины, 21-летнего безработного приезжего из Средней Азии, было обнаружено и изъято 9 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Также в салоне автомобиля было изъято еще15 свертков с аналогичным веществом.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит героин, массой более 70 граммов. Также установлено, что данное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.