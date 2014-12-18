Салон связи на юге Москвы ограбили на 1 миллион рублей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На юге столицы двое неизвестных ограбили салон сотовой связи "Связной", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на проспекте Андропова, дом 21. Двое злоумышленников зашли в салон и, угрожая пистолетом, забрали выручку и скрылись.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливается сумма похищенного.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, преступники похитили около 1 миллиона рублей.

Напомним, аналогичное преступление произошло в начале ноября в районе Люблино на улице Судакова. Трое злоумышленников, угрожая 31-летней кассирше пистолетом, забрали из кассы деньги и скрылись. Материальный ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, еще одно крупное ограбление салона сотовой связи произошло в конце мая. Тогда из магазина на Пятницкой улице двое грабителей в масках похитили около миллиона рублей.

Однако позднее выяснилось, что ограбление инсценировали двое сотрудников этого же салона. Их обвинили в совершении преступления по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".