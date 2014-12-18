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Происшествия

18 декабря 2014, 20:39

Задержаны подозреваемые в угоне престижных иномарок

криминал следствие расследование угоны автомобилей задержание

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Оперативники задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж дорогих иномарок, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Ранее полицейские обнаружили во дворе по улице Мневники похищенный автомобиль Ford Explorer, на котором были установлены номерные знаки от другой машины. За иномаркой установили наблюдение. Вскоре к ней на внедорожнике Range Rover подъехали двое неизвестных, один из которых пересел в Ford. После этого мужчин задержали.

Мужчины не смогли пояснить оперативникам, какое отношение они имеют к данному авто. Позже выяснилось, что внедорожник также числится в розыске. Сыщики пришли к выводу, что задержанные могут быть причастны к нескольким кражам дорогих иномарок.

Например, 5 декабря злоумышленники "подрезали" на дороге Audi A8, после чего стали требовать от водителя машины объяснений. Когда мужчина вышел из автомобиля, налетчики оттолкнули потерпевшего и скрылись на принадлежащей ему иномарке.

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Подозреваемые действовали разными способами. Так, при угоне Ford Explorer они разыграли целый спектакль. Для того чтобы выманить владельца из салона машины, один из грабителей прикинулся сбитым пешеходом. Когда водитель вышел помочь "пострадавшему", соучастник злоумышленника сел за руль и скрылся.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что Range Rover был похищен в ноябре 2014 года в районе Хорошево–Мневники специально для совершения других преступлений. Подозреваемые постоянно меняли на нем номера, которые снимали с машин аналогичных марок и такого же цвета.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее столичные оперативники задержали еще двоих подозреваемых в совершении серии краж иномарок. Задержанные входили в крупную преступную группировку. Злоумышленники угоняли дорогостоящие иномарки в Москве. Работали по одной и той же схеме: сначала крали номера с припаркованных во дворах автомобилей, затем угоняли понравившуюся им иномарку и сразу же меняли на ней номера.

Украденные машины перегоняли в Тверскую область. В целях конспирации, подозреваемые неоднократно меняли номера на автомобилях в ходе поездок.

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