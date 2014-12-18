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Происшествия

18 декабря 2014, 01:03

На юго-западе столицы полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб

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Фото: ТАСС

На юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на улице 60-летия Октября, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Полицейские обнаружили и изъяли 18 комплектов игрового оборудования.

Данное заведение располагалось в отдельно стоящем здании, без каких-либо вывесок, а попасть внутрь можно было лишь набрав код домофона, который клиентам рассылали путем смс-уведомлений.

На момент проверки полицейские обнаружили в игорном зале пятерых посетителей, трое из которых- уроженцы одного из государств Закавказья.

На иностранных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

В отношении сотрудников заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.

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