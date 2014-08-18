Задержана мошенница, "избавлявшая" москвичей от порчи и денег

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Сотрудники уголовного розыска задержали мошенницу, которая под предлогом снятия порчи выманивала у москвичей деньги и драгоценности. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве, задержать аферистку удалось 16 августа в 21.00 в районе Сокол, у дома 7 на площади Тверской заставы.

В "послужном списке" женщины – как минимум двое обманутых жителей столицы. 28 июля на Новопесчаной улице она в качестве вознаграждения за "снятие сглаза" выманила у 15-летней школьницы ювелирные украшения ее матери на сумму более 200 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, 15 августа аферистка, действуя по аналогичной схеме, нашла новую жертву на Ленинградском проспекте. Рассказав женщине пор сглаз, она получила от потерпевшей 100 тысяч рублей.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанной может грозить предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ наказание: штраф, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники УВД по Северному округу просят всех, кто также пострадал от действий задержанной, сообщить об этом по телефону (495) 601-00-08 или в службу "102" (с мобильных телефонов – 112).

В этом году в столице уже действовало несколько лиц, лишавших горожан сбережений похожими способами. В июле M24.ru уже сообщало о москвичке, отдавшей двум мошенникам 2,7 миллиона рублей в парке на проспекте Вернадского. Неизвестные сообщили гражданке, что на ней и ее родных лежит проклятье. Чтобы расплатиться за снятие порчи, женщина заложила в ломбарде свой автомобиль.

Также в июле была задержана целая банда колдунов-экстрасенсов, которых оперативники разрабатывали почти полгода. Бригада "магов" обманула доверчивых москвичей на 800 миллионов рублей, обещая исцеление от всех болезней по телефону. Уголовные дела возбудили против 27 аферистов.