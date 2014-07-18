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Происшествия

18 июля 2014, 08:42

Неизвестные в масках отобрали у москвича 4,5 миллиона рублей

криминал преступления грабежи

Фото: ИТАР-ТАСС

Неизвестные в масках ограбили москвича на северо-западе столицы. Ущерб от действий злоумышленников превысил 4,5 миллиона рублей, сообщает "Интерфакс".

Заявление о грабеже поступило в правоохранительные органы накануне в 13.03. Тридцатилетний мужчина рассказал, что несколько минут назад у дома 74/1 по Ленинградскому проспекту на него напали трое неизвестных в масках.

Один из них ударил потерпевшего по голове, после чего налетчики отобрали у него сумку и скрылись на автомобиле Volkswagen. В сумке находилось около 132 тысяч долларов и 125 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленников. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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