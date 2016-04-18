Двое лжеревизоров вымогали взятки в столичных магазинах

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Столичные полицейские задержали двоих молодых людей, выдававших себя за проверяющих и бравших взятки, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Подозреваемые – 21-летний безработный житель Москвы и его 18-летний приятель. Они под видом сотрудников общественных организаций проверяли магазины, а при выявлении нарушений угрожали вызовом полиции и наложением штрафов, но за денежное вознаграждение от 5 до 30 тысяч рублей обещали "закрыть глаза".

Мошенники были задержаны в торговом зале одного из супермаркетов на улице Марии Поливановой; следственные органы возбудили уголовное дело.

У полицейских есть все основания предполагать, что фигуранты причастны к серии подобных афер. Ущерб от их деятельности устанавливается, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.