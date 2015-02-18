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Происшествия

18 февраля, 22:19

Столичные полицейские задержали 11 участников банды мошенников

криминал задержания преступные группировки

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные полицейские задержали участников банды, которая специализировалась на мошенничествах в отношении пенсионеров. Преступная группировка действовала на территории московского региона около двух лет, сообщает пресс-служба главка столичного МВД.

Жертвами аферистов становились пожилые люди и инвалиды. Злоумышленники звонили им по телефону и представлялись сотрудниками государственных структур или благотворительных фондов. После этого они рассказывали, что пенсионерам якобы положены денежные выплаты. Чтобы получить такую компенсацию, якобы надо было предварительно оплатить налог в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

Деньги подозреваемые присваивали. По данному факту было возбуждено дело по статье "Мошенничество".

17 февраля в ходе спецоперации были задержаны 11 членов банды. По местам их жительства прошли обыски, были изъяты телефоны, сим-карты, ноутбуки, компьютеры и кредитные карты.

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Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных. Ведется расследование.

Напомним, что минувшей ночью на западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств в области автострахования.

Подозреваемый через интернет разыскивал желающих оформить страховку на машину, после чего встречался с потенциальными клиентами и, выдавая себя за страхового агента, получал деньги.

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