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Происшествия

18 февраля, 11:08

В Балашихе задержаны наркодилеры, смешивавшие героин с детским чаем

криминал наркотики героин наркодилеры

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники подмосковного управления ФСКН задержали участников этнической преступной группы, которые занимались распространением наркотиков в московском регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативной работы наркополицейские задержали одного из распространителей героина, который в момент задержания извлекал партию наркотика из тайника. Закладка был в автомобильной шине, лежащей в придорожном лесу.

Вскоре полицейские установили поставщиков, которые снабжали курьера героином. Ими оказались двое иностранцев - 36-летняя гражданка Молдовы и 37-летний выходец из Таджикистана. Пара проживала в съемной квартире в городе Балашиха.

Их задержали в момент выхода из квартиры, когда они собирались передать через закладку очередному покупателю партию героина.

При досмотре у женщины в сумке было найдено два свертка, в каждом из которых было по 50 свертков с героином. Общий вес изъятой партии составил около 0,5 килограмма.

Кроме того, в ходе обыска в квартире, где проживала пара, было изъято еще 4,5 килограмма героина. Там наркодилеры хранили поступившие в их адрес наркотики, смешивали их с детским чаем, сахаром и лекарственными препаратами, увеличивая вес, расфасовывали на мелкие партии по 4-5 грамм и упаковывали.

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Из партии изъятого наркотика можно было бы изготовить около 135 тысяч разовых доз и выручить за них более 200 миллионов рублей.

"При этом кризис дошел и до наркорынка: если раньше минимальное содержание диацетилморфина в одной дозе героина составляло 2,5%, то сегодня все чаще и чаще изымается героин, в котором содержание диацетилморфина составляет до 1,5 %, а все остальное – различные примеси", - говорится в сообщении ФСКН.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы.

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