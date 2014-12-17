Внуковские таможенники изъяли у контрабандистов 250 кг янтаря

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Таможенники аэропорта Внуково пресекли попытку вывоза с территории России крупной партии янтаря. Ценный минерал пытались вывезти четверо граждан Китая, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Внимание таможенников привлекла группа людей с большими сумками. Мужчины намеревались вылететь в Пекин. Они проследовали по зеленому коридору и умолчали о том, что перевозят товары, которые надо обязательно декларировать.

Багаж вызвал подозрение. При досмотре правоохранители обнаружили камни коричневого цвета, которые направили на экспертизу.

Выяснилось, что злоумышленники пытались вывезти из России более 250 килограммов янтаря. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 31 октября прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали пятерых граждан Китая, которые пытались вывезти за пределы России крупную партию янтаря. Он хранился в четырнадцати чемоданах, которые злоумышленники рассчитывали сдать в багаж.

Согласно законодательству, янтарь относится к стратегически важному товару, контрабанда которого является уголовно наказуемым преступлением.