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Происшествия

17 декабря 2014, 18:57

Внуковские таможенники изъяли у контрабандистов 250 кг янтаря

криминал янтарь таможенники

Фото: customs.ru

Таможенники аэропорта Внуково пресекли попытку вывоза с территории России крупной партии янтаря. Ценный минерал пытались вывезти четверо граждан Китая, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Внимание таможенников привлекла группа людей с большими сумками. Мужчины намеревались вылететь в Пекин. Они проследовали по зеленому коридору и умолчали о том, что перевозят товары, которые надо обязательно декларировать.

Багаж вызвал подозрение. При досмотре правоохранители обнаружили камни коричневого цвета, которые направили на экспертизу.

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Выяснилось, что злоумышленники пытались вывезти из России более 250 килограммов янтаря. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 31 октября прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали пятерых граждан Китая, которые пытались вывезти за пределы России крупную партию янтаря. Он хранился в четырнадцати чемоданах, которые злоумышленники рассчитывали сдать в багаж.

Согласно законодательству, янтарь относится к стратегически важному товару, контрабанда которого является уголовно наказуемым преступлением.

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