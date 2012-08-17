Подмосковные полицейские скосили и сожгли более 2,5 тонн конопли

ИТАР-ТАСС

Сотрудники уголовного розыска уничтожили поле дикорастущей конопли около деревни Полтево Балашихинского района Московской области. Содержащее тетрагидроканнабинол растение произрастало на площади 1,2 гектара.

С помощью спецтехники было скошено и сожжено более 2,5 тонн конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Это не первый случай в 2012 году, когда наркополицейским приходится выкашивать целые поля опасного растения. 10 августа сотрудники правоохранительных органов выкосили мачете 640 кустов конопли в поселке Некрасовка.