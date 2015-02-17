В Солнечногорском районе задержаны владельцы нелегального казино

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Сотрудники полиции задержали этническую банду, члены которой организовали незаконный игорный бизнес на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, с января 2014 по февраль 2015 года в помещении нежилого дома, расположенного в городе Солнечногорске организованная группа в составе пяти человек, проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В помещении нелегального игорного заведения проведен обыск, обнаружены три покерных стола, фишки и иные предметы, свидетельствующие о проведении азартных игр.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.