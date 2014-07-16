Американца арестовали за "агрессивно-пассивное" разделывание арбуза

Житель штата Коннектикут Кармине Червеллино был арестован по обвинению в попытке угрожать своей жене. По словам супруги, причиной заявления стало то, что муж проткнул арбуз и разрезал его в "пассивно-агрессивной манере", сообщает телекомпания NBC.
В качестве доказательств исходящей от мужа угрозы американка представила в полиции фотографии ящика с инструментами и мясницкого ножа, которым Кармине нарезал арбуз. По ее словам, перед возвращением домой супруг оставил на кухонном столе арбуз с воткнутым в него ножом, а после ее прихода глава семейства демонстративно разрезал плод на глазах жены.
В результате Червеллино был арестован полицейскими США за угрозы и нарушение общественного порядка, выразившиеся в резке арбуза "в пассивно-агрессивной манере".
История вопросаПассивно-агрессивное поведение - манера поведения, при которой подавляются проявления гнева. В частности, высказывается пассивное сопротивление негативным репликам оппонента, при котором, однако, получается достичь определенных целей.
Люди, которые ведут пассивно-агрессивный образ общения, не выступают против открыто. У данных людей накопившееся напряжение, требующее выхода, проявляется через отказ от выполнения какого-либо действия. Данная манера поведения проявляет агрессивность за счет того, что "нет" выражается пассивным образом.