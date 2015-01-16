Подпольный игровой клуб закрыли в центре столицы

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В центре Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный по улице Каменная Слобода, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Нелегальное заведение располагалось в квартире одного из домов, без надписей и каких-либо вывесок.

Всего было изъято 15 единиц игрового оборудования, в отношении сотрудника заведения составлен протокол об правонарушении по статье КоАП "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию организаторов подпольного бизнеса.