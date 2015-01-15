Сотрудника МВД арестовали за хранение 20 кг героина

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Оперативники подмосковного управления ФСКН задержали работника полиции за хранение 20 килограммов героина, сообщает пресс-служба ведомства.

На подозреваемого сотрудники ФСКН вышли через оптового покупателя – члена этнической группировки, распространявшей наркотики в столичном регионе. Мужчина должен был встретиться с продавцом, чтобы забрать килограмм героина.

На встречу сотрудник МВД приехал на дорогостоящей иномарке вместе со своей подругой. Как оказалось, более 10 лет назад уроженец Таджикистана получил гражданство России, получил высшее образование в Рязани и поступил на тыловую службу в полицию, после чего оставил жену и детей и переехал в Подмосковье.

В ходе обыска в служебной квартире подозреваемого нашли 18 килограммов наркотика, причем его большая часть была еще в упаковках производителя из Афганистана. Героин был в разных консистенциях – перемолотый, смешанный с наполнителями и находящийся на сушке.

Продавец и покупатель наркотика арестованы, в настоящее время разыскиваются причастные к поставкам героина в столичный регион.