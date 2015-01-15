Полиция освободила похищенного китайского бизнесмена

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Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые требовали 2,5 миллиона долларов выкупа за похищенного китайского бизнесмена, сообщает пресс-служба МВД России.

По информации следствия, в начале января члены китайской этнической группировки похитили своего соотечественника, 33-летнего предпринимателя. За его освобождение злоумышленники потребовали выкуп сначала в размере 2,5 миллиона долларов, но затем сумма выкупа была снижена до одного миллиона.

В случае отказа задержанные угрожали жертве расправой. Похищенного удерживали в частном доме в Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо граждан Китая в возрасте от 35 до 45 лет. В России они находились незаконно.

Похищенный был освобожден, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Одновременно с этим в китайском городе Фучин полицией КНР были задержаны еще три участника организованной группы, причастных к похищению. Сейчас правоохранители ищут остальных членов банды.

Ранее столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые похитили жителя столицы, а затем потребовали за его освобождение выкуп.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы 22 октября. По словам потерпевшего, несколько дней назад он вместе с другом прогуливался по улице Бирюсинка. Двое неизвестных, угрожая пистолетом, подошли к ним и насильно посадили в свою Mazda.

Избив своих жертв, злоумышленники выкинули заявителя из машины на 13-й Парковой улице, а его приятеля увезли. Через какое-то время молодому человеку позвонили и потребовали заплатить 150 тысяч рублей за освобождение похищенного друга.

Оперативники обнаружили пострадавшего в автомастерской в Люберцах, мужчина был прикован цепью к трубе. В настоящее время он освобожден, его похитители задержаны. Ими оказались 33-летний безработный житель Подмосковья и 31-летний приезжий из Узбекистана.