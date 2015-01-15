Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15 января 2015, 09:54

Полиция освободила похищенного китайского бизнесмена

криминал выкуп похищение людей китайцы задержание мо

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые требовали 2,5 миллиона долларов выкупа за похищенного китайского бизнесмена, сообщает пресс-служба МВД России.

По информации следствия, в начале января члены китайской этнической группировки похитили своего соотечественника, 33-летнего предпринимателя. За его освобождение злоумышленники потребовали выкуп сначала в размере 2,5 миллиона долларов, но затем сумма выкупа была снижена до одного миллиона.

В случае отказа задержанные угрожали жертве расправой. Похищенного удерживали в частном доме в Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо граждан Китая в возрасте от 35 до 45 лет. В России они находились незаконно.

Похищенный был освобожден, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Одновременно с этим в китайском городе Фучин полицией КНР были задержаны еще три участника организованной группы, причастных к похищению. Сейчас правоохранители ищут остальных членов банды.

Ранее столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые похитили жителя столицы, а затем потребовали за его освобождение выкуп.

Ссылки по теме

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы 22 октября. По словам потерпевшего, несколько дней назад он вместе с другом прогуливался по улице Бирюсинка. Двое неизвестных, угрожая пистолетом, подошли к ним и насильно посадили в свою Mazda.

Избив своих жертв, злоумышленники выкинули заявителя из машины на 13-й Парковой улице, а его приятеля увезли. Через какое-то время молодому человеку позвонили и потребовали заплатить 150 тысяч рублей за освобождение похищенного друга.

Оперативники обнаружили пострадавшего в автомастерской в Люберцах, мужчина был прикован цепью к трубе. В настоящее время он освобожден, его похитители задержаны. Ими оказались 33-летний безработный житель Подмосковья и 31-летний приезжий из Узбекистана.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать