Задержаны четверо подозреваемых в краже терминалов оплаты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На северо-востоке Москвы задержаны четверо подозреваемых в серии краж платежных терминалов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным правоохранителей, подозреваемые взломали дверь магазина на Стрелецкой улице, похитили терминал с деньгами и скрылись на машине. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

У полиции есть сведения, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений.

Отметим, что в конце 2014 – начале 2015 года в столице произошла серия краж терминалов: так, 15 декабря в Орехово-Зуевском районе Подмосковья грабители похитили банкомат, попутно убив охранника.

30 декабря неизвестные похитили платежный терминал из подземного перехода на Варшавском шоссе, а 4 января четверо грабителей, угрожая продавцу продуктового магазина на улице Генерала Рычагова, забрали 60 тысяч рублей, две коробки сигарет и взломали платежный терминал.