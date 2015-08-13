У 19-летнего юноши в Химках изъяли около 800 граммов гашиша

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В подмосковных Химках у 19-летнего парня полицейские изъяли около 800 граммов гашиша, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 11 августа. На Молодежной улице полицейские задержали 19-летнего жителя Краснодарского края. В ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 8 спрессованных плиток вещества растительного происхождения.

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общей массой 798,4 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.