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Происшествия

13 февраля, 08:45

В Коптеве полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В Северном округе столицы полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба управления ГУ МВД по Москве.

Днем 11 февраля в полицию обратилась 88-летняя женщина, проживающая на улице Приорова. Она заявила, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД.

Мужчина заявил пенсионерке, что ее сын попал в ДТП, сбив насмерть человека. Затем трубку взял якобы сын женщины, который попросил ее передать 110 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Пенсионерка согласилась заплатить, и через некоторое время к ней домой пришел молодой человек, который забрал деньги. Однако затем родственник пожилой женщины вернулся домой и заявил, что в ДТП не попадал - пенсионерку обманули телефонные мошенники.

В течение получаса сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 23-летний уроженец Республики Башкортостан. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

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