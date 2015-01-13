Полиция арестовала лжеэкстрасенсов, выступавших на телевидении

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В столице арестовали группу мошенников, которые под видом экстрасенсов выманивали у граждан крупные суммы денег, выступая на одном из телеканалов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в полицию обратились несколько человек, пострадавших от действий аферистов после просмотра телепередач, где транслировались сеансы парапсихологической помощи, проводимые экстрасенсами Ксенией и Хельгой.

Полицейские установили, что после таких сеансов "снятия порчи" все потерпевшие перечисляли деньги на банковские счета, которые указывались участниками передач. При этом суммы таких перечислений превышали 100 тысяч рублей.

В итоге были задержаны более 10 участников мошенничества. Основной костяк преступной группы лжеэкстрасенсов составили выходцы из Узбекистана, в настоящее время они арестованы.

В данный момент устанавливается число пострадавших от действий аферистов, их количество может составить несколько тысяч человек.

Напомним, ранее сотрудники столичной полиции задержали группу лжеэкстрасенсов, которая действовала в столице от имени организации под названием "Международный центр экстрасенсорики и коррекции судьбы".

Подозреваемые специально запугивали своих клиентов, например, сообщая, что на них лежит порча. Затем аферисты предлагали решить все личные и семейные проблемы, а иногда проводили дистанционные "магические" ритуалы. После оплаты "обряда", стоимость которого составляла десятки и сотни тысяч рублей, мошенники внушали клиентам, что нужны повторные сеансы.

Если же клиент отказывался, его запугивали несуществующими смертельными болезнями и прочими бедами. В итоге от противоправной деятельности группы пострадали как минимум 40 человек.