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Грузчики столичной фирмы похитили сейф из квартиры клиента с ювелирными изделиями на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

10 декабря в полицию по району Москворечье-Сабурово поступило заявление о краже. По словам потерпевшей, три дня назад она воспользовалась услугами одной из компаний, занимающихся грузоперевозками, и перевезла свои вещи на новую квартиру по Пролетарскому проспекту.

Однако позднее она обнаружила пропажу сейфа, в котором находились ювелирные изделия на сумму свыше 500 тысяч рублей, а также ноутбук. Общая сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на территории Подмосковья. Ими оказались 33-летний житель Подольска и 28-летний москвич, работающие грузчиками в указанной фирме.

Похищенное был изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Кража".