Предъявлено обвинение предполагаемым похитителям котенка степной рыси

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Двоим подозреваемым в похищении котенка степной рыси предъявлено обвинение. Об этом журналистам рассказал замглавы УВД по Северному округу города Алексей Катков, сообщает МИА "Россия сегодня".

Действия мужчин квалифицировали, как "разбой, совершенный в крупном размере".

Напомним, 24 июня двое неизвестных проникли квартиру на Большой Академической улице. Угрожая пистолетом, они забрали у хозяйки жилища 500 тысяч рублей и котенка степной рыси. Стоимость животного составляет около 440 тысяч рублей.

Накануне оба злоумышленника были задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их заключении под стражу.

Котенка правоохранителям обнаружить не удалось, полиция ведет поиски пропавшего животного.