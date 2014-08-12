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Происшествия

12 августа 2014, 17:15

Предъявлено обвинение предполагаемым похитителям котенка степной рыси

криминал уголовные дела обвинения степная рысь

Фото: ИТАР-ТАСС

Двоим подозреваемым в похищении котенка степной рыси предъявлено обвинение. Об этом журналистам рассказал замглавы УВД по Северному округу города Алексей Катков, сообщает МИА "Россия сегодня".

Действия мужчин квалифицировали, как "разбой, совершенный в крупном размере".

Напомним, 24 июня двое неизвестных проникли квартиру на Большой Академической улице. Угрожая пистолетом, они забрали у хозяйки жилища 500 тысяч рублей и котенка степной рыси. Стоимость животного составляет около 440 тысяч рублей.

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Накануне оба злоумышленника были задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их заключении под стражу.

Котенка правоохранителям обнаружить не удалось, полиция ведет поиски пропавшего животного.

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