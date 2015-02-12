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Происшествия

12 февраля, 08:55

На севере города ограбили салон сотовой связи на почти 750 тысяч рублей

криминал ограбления разбой салоны сотовой связи

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На севере Москвы неизвестный, ранив из пистолета продавца салона сотовой связи, ограбил магазин, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел накануне около пяти вечера. Злоумышленник вошел в салон сотовой связи на Ленинградском проспекте и ранил из травматического пистолета продавца.

После этого преступник забрал из кассы 740 тысяч рублей и скрылся. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В данный момент полиция ведет поиск преступника.

Отметим, в декабре прошлого года на юге столицы двое неизвестных ограбили салон сотовой связи "Связной". Инцидент произошел на проспекте Андропова, дом 21. Двое злоумышленников зашли в салон и, угрожая пистолетом, забрали выручку и скрылись.

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