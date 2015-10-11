График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2015, 18:02

Происшествия

Вооруженный мужчина угнал экскаватор на северо-востоке столицы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Вооруженный мужчина отобрал у водителя ключи и угнал его экскаватор, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МВД России.

Разбойное нападение произошло у дома № 10 на Стартовой улице. "Неизвестный, угрожая водителю предметом похожим на пистолет, забрал у него документы и ключи от погрузчика-экскаватора, после чего завладел служебным транспортом "КАСЕ", – рассказал собеседник информагентства.

За совершение преступления уже задержан 41-летний мужчина, являющийся уроженцем Краснодарского края. "Материальный ущерб составил около 3,6 миллиона рублей", – отметил представитель полиции.

Ранее m24.ru сообщало, что в центре столицы неизвестный угнал автомобиль Bentley со стоянки.

В дежурную часть поступило сообщение об угоне на улице Международная, дом № 26. Установлено, что неизвестный похитил автомобиль Bentley со стоянки и скрылся на нем, пробив шлагбаум.

Проводится розыск преступника и похищенного автомобиля.

криминал разбойные нападения угон экскаваторы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика