11 сентября 2013, 14:45

Происшествия

Директора кафе в Марфино подозревают в организации незаконной миграции

Фото: ИТАР-ТАСС

Директор одного из московских кафе в районе Марфино организовал нелегальное пребывание для 10 приезжих из Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. Мигранты жили в подсобном помещении кафе.

Мужчина заранее знал, что мигранты находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства и без разрешения на работу. В настоящий момент на всех иностранных граждан составлены административные протоколы по статье "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

В отношении директора кафе возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

криминал мигранты проживание

