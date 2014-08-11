Четверо налетчиков отобрали у мужчины сумку с 3 миллионами рублей

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Четверо неизвестных с пистолетом отобрали у мужчины сумку с деньгами. По предварительной информации, сумма ущерба составляет около 3 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером в воскресенье на автомобильной стоянке около 10-го километра Киевского шоссе. Четверо налетчиков, у одного из которых был в руке пистолет, подошли к Toyota, в которой сидел потерпевший.

Они пригрозили мужчине пистолетом и потребовали отдать им сумку, лежавшую в салоне автомобиля. Пострадавший вынужден был подчиниться.

После этого злоумышленники сели в автомобиль и скрылись с места происшествия. В настоящее время их разыскивают правоохранительные органы.

В городе введен план "Перехват".